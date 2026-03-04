PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bürogebäude - Zerstochener Autoreifen - Sachbeschädigung an PKW - Brand von Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Bürogebäude

Bebra. Ein Bürogebäude in der Straße "Wiesenweg " wurde am frühen Montagmorgen (02.03.), in dem Zeitraum von 2 Uhr bis 2.30 Uhr, durch einen unbekannten Täter aufgebrochen. Nach derzeitigem Stand warfen Unbekannte mit Steinen ein Seitenfenster ein und konnte hierdurch in das Gebäude eindringen. Im Gebäude wurden mehrere I-Pads, ein Laptop und Bargeld. Der Täter flüchtete anschließend auf der Straße "In der Lache" in Richtung eines dort ansässigen Baumarkts. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zerstochener Autoreifen

Philippsthal. Zwischen Montagabend (02.03.), 21.30 Uhr, und Dienstagmorgen (03.03.), 4.30 Uhr, zerstachen Unbekannte den hinteren linken Reifen eines auf einem Parkplatz in der Mühlstraße abgestellten grauen VW Kleinbus. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an PKW

Bad Hersfeld. Unbekannte beschädigten am Dienstag (03.03.), zwischen 8 und 17.40 Uhr, mittels unbekannten Gegenstands die Beifahrerfensterscheibe eines grauen Skoda Oktavia. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt in der Straße "Vogelgesang" geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand von Einfamilienhaus

Heringen. Am Mittwochmorgen (04.03.), gegen 9 Uhr, kam es zu einem Brand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses im Rasweg im Ortsteil Lengers. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand der Brand im Bereich der Küche. Bewohner befanden sich nicht in der Wohnung, jedoch kam für die Hauskatze leider jede Hilfe zu spät.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Heringen, Lengers und Wölfershausen gelang es zeitnah das Feuer abzulöschen. Das Obergeschoss wurde durch die Flammen sowie die Rauchentwicklung erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro.

Die Brandursache ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld. In diesem Zusammenhang wurde der Brandort vorläufig beschlagnahmt. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.

(Steffen Heil)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

