Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Heckscheibe beschädigt - Tageswohnungseinbruch - Zeugen gesucht - Versuchter schwerer Fall des Diebstahls

Fulda (ots)

Heckscheibe beschädigt

Fulda. Am Dienstag (03.03.), gegen 20.20 Uhr, zerstörte eine derzeit unbekannte Person die Heckscheibe eines blauen Ford Tourneo, indem sie mit dem Ellenbogen auf die Scheibe einschlug. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Am Florentor" abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Tageswohnungseinbruch

Eichenzell. Am Dienstag (03.03.), zwischen 14 Uhr und 19 Uhr, versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Zillbacher Straße im Ortsteil Büchenberg zu verschaffen, indem sie an einem Fenster hebelten. Die Täter brachen nach derzeitigem Stand ihren Versuch ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugen gesucht - Versuchter schwerer Fall des Diebstahls

Fulda. Am Dienstag (03.03), gegen 16.30 Uhr, versuchten ein 28-Jähriger und eine derzeit unbekannte zweite männliche Person insgesamt 35 Parfümartikel aus einer Drogeriefiliale in der Bahnhofstraße zu entwenden. Ein derzeit nicht bekannter aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und informierte eine Mitarbeiterin der Filiale. Diese stellte die beiden Täter und brachte so die Ware in ihren Besitz. Die beiden Männer flüchteten daraufhin. Eine Polizeistreife der Polizeistation Fulda konnte kurz darauf einen 28-Jährigen im nahen Umfeld zum Tatort festnehmen. Dieser wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die zweite Person ist weiterhin flüchtig und kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 20-35 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, circa 175-180 cm groß, trug einen grauen Jogginganzug von "Tommy Hilfiger", schwarze Basecap, schwarze Sneaker mit weißer Sohle

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeuginnen und Zeugen, die zum geschilderten Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661/105-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

