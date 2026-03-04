PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 14-jähriger Annika Marie W.

Fulda (ots)

Fulda. Die seit Montag (02.03.) vermisste Annika Marie W. konnte wohlbehalten im Bereich Frankfurt a.M. angetroffen werden. Um entsprechende Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.

(Jonas Trabert)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

