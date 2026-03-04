POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 14-jähriger Annika Marie W.
Fulda (ots)
Fulda. Die seit Montag (02.03.) vermisste Annika Marie W. konnte wohlbehalten im Bereich Frankfurt a.M. angetroffen werden. Um entsprechende Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.
(Jonas Trabert)
