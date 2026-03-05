PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Hettenhausen - Zwei Bewohner verletzt

Gersfeld (ots)

Gersfeld. Am Donnerstagmittag (05.03.), gegen 12.45 Uhr, kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Gersfelder Ortsteil Hettenhausen in der Straße "Am Rasen" zu einem großen Feuerwehreinsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein aufmerksamer Bewohner durch einen Rauchmelder auf den Brand einer Sauna in einer Wohnung aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Dank des beherzten und sofortigen Eingreifens der umliegenden Feuerwehren konnte die weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Zwei Bewohner des Hauses erlitten durch die starke Rauchentwicklung eine Rauchgasvergiftung und wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Fuldaer Kriminalpolizei. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf über 250.000 Euro. Die Feuerwehren Gersfeld, Hettenhausen, Schachen, Ebersburg und Schmalnau waren im Einsatz.

(Steffen Heil)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

