Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hofbieber

Fulda (ots)

Am Mittwoch, (04.03.) gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der L3174 zwischen Niederbieber und Hofbieber ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der unbekannte Unfallverursacher kam mit einem hellen Pickup von Hofbieber kommend und fuhr in Richtung Niederbieber. Dabei verlor dieser einen rechteckigen Mörtelkübel. Dieser Kübel flog auf die Gegenfahrbahn und beschädigte einen entgegenkommenden PKW. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug der Geschädigten. Der oder die Verursacher/in drehte zunächst an einer geeigneten Stelle und kam zum Unfallort zurück. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Pickup jedoch wieder vom Unfallort ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Unfallfahrzeug oder Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

