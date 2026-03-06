POL-OH: Einbruch in ein Betriebsgebäude
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Einbruch in ein Betriebsgebäude
Heringen. In der Nacht von Dienstag (03.03.) zum Mittwoch (04.03.) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Gebäuden eines Betriebes in der Dankmarshäuser Straße in Widdershausen. Neben dem Diebstahl einer kleinen Bargeldsumme aus den Büroräumlichkeiten wurde weiterhin eine Wasserpumpe gestohlen. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
