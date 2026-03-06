PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

HEF

Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz

Am Mittwoch (04.03.) parkte eine 33-jährige Mitsubishi-Fahrerin aus Bebra zwischen 13:30 und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Bismarckstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug der 33-Jährigen von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

