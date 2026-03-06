Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Mülltonnen entzündet - Handtasche entwendet - Betriebsgebäude aufgebrochen - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

E-Scooter entwendet

Fulda. Am Donnerstag (05.03.), zwischen 18 Uhr und 23 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter einen E-Scooter der Marke "Ninebot" mit dem Versicherungskennzeichen "OGE724" aus einem Hausflur in der Heinrichstraße. Die Täter flüchteten dann in Richtung Bahnhof. Die gesuchten Personen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, circa 15-20 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, dunkle Jogginghose, helle Jacke

Täter 2: männlich, circa 15-20 Jahre alt, europäisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, dunkle Joggingshose, Kapuzenjacke mit hellen und dunklen Farbfeldern, dunkle Umhängetasche, dunkle Schuhe

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mülltonnen entzündet

Fulda. Am späten Donnerstagabend (05.03.), gegen 22.30 Uhr, entzündeten am Aschenbergplatz Unbekannte den Inhalt von zwei Mülltonnen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. An den Mülltonnen entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Handtasche entwendet

Fulda. Am Donnerstag (05.03.), zwischen 15 Uhr und 19 Uhr, gelangten Unbekannte in den Mitarbeiterraum eines Cafés in der Straße "Am Frauenberg" und entwendeten von dort eine Handtasche samt darin befindlichen Geldbeutel. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Betriebsgebäude aufgebrochen

Fulda. Zwischen Mittwochabend (04.03.) , 19 Uhr, und Donnerstagmittag (05.03.), 15.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgebäude in der Haimbacher Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend entwendeten sie neben Baumaschinen auch Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Kalbach. Zwischen dem 26. Februar und dem 05. März verschafften sich Unbekannte in der Kirchstraße im Ortsteil Mittelkalbach gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend verließen die Täter die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell