PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Mülltonnen entzündet - Handtasche entwendet - Betriebsgebäude aufgebrochen - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

E-Scooter entwendet

Fulda. Am Donnerstag (05.03.), zwischen 18 Uhr und 23 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter einen E-Scooter der Marke "Ninebot" mit dem Versicherungskennzeichen "OGE724" aus einem Hausflur in der Heinrichstraße. Die Täter flüchteten dann in Richtung Bahnhof. Die gesuchten Personen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, circa 15-20 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, dunkle Jogginghose, helle Jacke

Täter 2: männlich, circa 15-20 Jahre alt, europäisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, dunkle Joggingshose, Kapuzenjacke mit hellen und dunklen Farbfeldern, dunkle Umhängetasche, dunkle Schuhe

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mülltonnen entzündet

Fulda. Am späten Donnerstagabend (05.03.), gegen 22.30 Uhr, entzündeten am Aschenbergplatz Unbekannte den Inhalt von zwei Mülltonnen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. An den Mülltonnen entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Handtasche entwendet

Fulda. Am Donnerstag (05.03.), zwischen 15 Uhr und 19 Uhr, gelangten Unbekannte in den Mitarbeiterraum eines Cafés in der Straße "Am Frauenberg" und entwendeten von dort eine Handtasche samt darin befindlichen Geldbeutel. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Betriebsgebäude aufgebrochen

Fulda. Zwischen Mittwochabend (04.03.) , 19 Uhr, und Donnerstagmittag (05.03.), 15.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgebäude in der Haimbacher Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend entwendeten sie neben Baumaschinen auch Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Kalbach. Zwischen dem 26. Februar und dem 05. März verschafften sich Unbekannte in der Kirchstraße im Ortsteil Mittelkalbach gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend verließen die Täter die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 11:11

    POL-OH: Auto zerkratzt

    Vogelsberg (ots) - Auto zerkratzt Grebenhain. In der Nacht zum Freitag (27.02.) machten sich unbekannte Täter an einem in der Bahnhofstraße geparkten Mitsubishi Colt zu schaffen und zerkratzten die Heckklappe mit einem unbekannten Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Steffen Heil) ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:10

    POL-OH: Einbruch in ein Betriebsgebäude

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in ein Betriebsgebäude Heringen. In der Nacht von Dienstag (03.03.) zum Mittwoch (04.03.) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Gebäuden eines Betriebes in der Dankmarshäuser Straße in Widdershausen. Neben dem Diebstahl einer kleinen Bargeldsumme aus den Büroräumlichkeiten wurde weiterhin eine Wasserpumpe gestohlen. Der entstandene Sachschaden ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 03:44

    POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hofbieber

    Fulda (ots) - Am Mittwoch, (04.03.) gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der L3174 zwischen Niederbieber und Hofbieber ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der unbekannte Unfallverursacher kam mit einem hellen Pickup von Hofbieber kommend und fuhr in Richtung Niederbieber. Dabei verlor dieser einen rechteckigen Mörtelkübel. Dieser Kübel flog auf die Gegenfahrbahn und beschädigte einen entgegenkommenden PKW. Es entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren