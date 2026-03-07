PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei Osthessen sensibilisiert zum Thema "Verdächtiges Ansprechen von Kindern"

Landkreis Vogelsberg (ots)

Homberg (Ohm). Aktuell kursieren Meldungen in Messenger-Gruppen, die eine Wahrnehmung von Mittwoch, (04.03.) im Bereich von Homberg (Ohm) thematisieren.

Die Polizei Osthessen versteht die Sorgen von Eltern und nimmt die Meldung eines solchen Sachverhaltes sehr ernst. Mit Bekanntwerden wurde diesem nachgegangen. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind derzeit dabei, die Informationen zu verifizieren. Bei den polizeilichen Informationserhebungen haben sich in diesem Zusammenhang bisher keine Anhaltspunkte auf einen strafrechtlich relevanten Sachverhalt ergeben. Die genauen Hintergründe sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Wer in dieser Sache Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Allgemeine Hinweise in diesem Zusammenhang

Es ist vollkommen richtig, dass Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern immer wieder über die wichtigsten Verhaltensregeln sprechen. Ihre Polizei Osthessen möchte allerdings zu bedenken geben, dass durch viele Gespräche mit den Kindern, diese höchst sensibilisiert und in Einzelfällen verunsichert sind.

Daher appelliert die osthessische Polizei: Reagieren Sie bei Verdachtslagen besonnen. Wenden Sie sich bitte an die jeweils örtlich zuständige Polizeidienststelle oder wählen Sie in dringenden Notfällen den Notruf und verbreiten Sie nicht eigenständig, ungeprüft und ungefiltert Informationen oder Fotos von fremden Personen, Fahrzeugen oder Kennzeichen. Dies kann verheerende Folgen für unbeteiligte Personen nach sich ziehen. Bitte verbreiten Sie auch keine eigenständig und nicht in Absprache mit der Polizei aufgesetzten Zeugenaufrufe!

Entsprechende Hinweise besorgter Bürgerinnen und Bürger nimmt die osthessische Polizei sehr ernst und ist dahingehend sensibilisiert. Eltern, die sich darüber hinaus allgemein zum Thema "Ansprechen von Kindern" informieren möchten, können sich gerne mit ihren Fragen an die Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Osthessen per E-Mail an: praevention.ppoh@polizei.hessen.de wenden.

Führungs- und Lagedienst Osthessen, Messner, EPHK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

