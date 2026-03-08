PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der B276 im Bereich Schotten - 29-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Fulda (ots)

Schotten. Am Sonntag (08.03.) befuhren gegen 14:30 Uhr zwei Kradfahrer aus dem Kreis Gießen die B 276 von Schotten kommend in Richtung Laubach. Aufgrund einer Unachtsamkeit des 29-jährigen nachfahrenden Kradfahrers kam es in Höhe der Einmündung K222 (Zufahrt zum Kreiskrankenhaus Schotten) zur Berührung mit dem 33-jährigen vorausfahrenden Kradfahrer. Infolgedessen stürzte erstgenannter, wobei sein Motorrad der Marke Suzuki in einen vorausfahrenden PKW Peugeot rutschte. Der Kradfahrer verletzte sich dabei so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden musste. Der vorausfahrende Kradfahrer fuhr eine Yamaha und wurde leicht verletzt zur weiteren Abklärung ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war für ca. 1,5 h vollgesperrt. Der Sachschaden an den beiden Motorrädern sowie am PKW beläuft sich auf insgesamt ca. 20.000,- EUR.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

