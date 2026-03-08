PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit hohem Schadenswert

Fulda (ots)

Eichenzell. Am Sonntagmorgen (08.03.) kam es gegen 01:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und unter dem Einfluss von Alkohol. Ein 46-Jähriger aus Fulda befuhr mit einem Ford Focus die L 3430 von Eichenzell-Zillbach kommend in Fahrtrichtung Eichenzell-Büchenberg. Auf Höhe der Unfallstelle (Ortslage Eichenzell-Büchenberg) übersah der Fahrzeugführer einen abgeparkten PKW Skoda am Fahrbahnrand und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen und ein Atemalkoholwert von 1,32 Promille festgestellt. Die Schadenshöhe beziffert sich im unteren fünf-stelligen Bereich.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

