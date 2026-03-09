Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von PKW-Teilen - Kennzeichenschild entwendet - Diebstahl von Geldbörse aus Rucksack - Versuchte Automatensprengung - Körperverletzung in einer Gaststätte

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl von PKW-Teilen

Kirchheim. Im Zeitraum von Donnerstag (05.03.), 17 Uhr, bis Freitag (06.03.), 12.45 Uhr, machten sich dreiste Täter an einem Unfallwagen, der in der Straße "Stockäcker" abgestellt war, zu schaffen. Neben allen vier Rädern wurden bei dem schwarzen Audi RS3 Sportback auch die beiden Frontscheinwerfer demontiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichenschild entwendet

Bad Hersfeld. Am Freitag (06.03.), im Zeitraum von 11.45 Uhr bis 14.45 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Hyundai Kleintransporter das vordere amtliche Kennzeichenschild "HEF-HF 50" samt Kennzeichenhalterung. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Bahnhofstraße geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbörse aus Rucksack

Bad Hersfeld. Am Freitag (06.03.), gegen 14.55 Uhr, entwendeten unbekannte Langfinger in einem Supermarkt in der Friedloser Straße die Geldbörse einer 74-jährigen Kundin. Die Geldbörse befand sich in dem mitgeführten Rucksack. Der Diebstahl bemerkte die Frau erst beim Bezahlvorgang an der Kasse. Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchte Automatensprengung

Bebra. Am späten Freitagabend (06.03.), gegen 22 Uhr, kam es in der Straße "Im Kessel" zur versuchten Sprengung eines Zigarettenautomaten. Durch die Explosion wurde der Automat stark beschädigt, jedoch nicht geöffnet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer vorläufigen Schätzung auf rund 3.000 Euro. Zeugen konnten zwei tatverdächtige Personen in der Nähe des Automaten beobachten und beschreiben diese wie folgt: Zwei Personen, ca. 170-175 cm Körpergröße, grauer und schwarzer Kapuzenpullover. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Körperverletzung in einer Gaststätte

Bad Hersfeld. Am frühen Sonntagmorgen (08.03.), gegen 2.30 Uhr, geriet ein 48-jähriger Mann in einer Gaststätte "Am Kurpark" mit einer bislang unbekannten Person in Streit. In Folge wurde der 48-jährige geschlagen und fiel zu Boden. Er zog sich eine Kopfplatzwunde zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

