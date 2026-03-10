Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand im Erdgeschoss von Einfamilienhaus in Heringen-Wölfershausen

Fulda (ots)

Heringen. In der Nacht kam es um 23.30 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wölfershausen. Dabei erlitten beide Bewohner eine Rauchgasintoxikation und wurden mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Folgen des Feuers können keine genaueren Angaben zur Ursache des Brandes durch die Feuerwehr gemacht werden. Es konnte lediglich festgestellt werden, dass der Brand in der Küche im Erdgeschoss entstand. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 80.000 Euro und das Haus ist nun unbewohnbar. Die Feuerwehr war mir einem Großaufgebot vor Ort. Es waren die Wehren aus Wölfershausen und den umliegenden Gemeinden eingesetzt, so dass der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Weitere Ermittlungen bezüglich der Brandursache werden am heutigen Tag fortgeführt.

