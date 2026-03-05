Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Fehlalarm im Innenministerium - Einsatzkräfte reagieren schnell und umsichtig

Schwerin (ots)

Im Gebäude des Ministeriums für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin ist heute ein Brandalarm ausgelöst worden. Die Schweriner Berufsfeuerwehr und Polizei überprüften daraufhin umgehend das Gebäude und stellten schnell fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Eine Gefährdung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeter oder Besucher bestand zu keinem Zeitpunkt.

"Mein Dank gilt den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei sowie unseren Mitarbeitenden im Haus, die alle schnell, professionell und umsichtig reagiert haben - genau so funktioniert Sicherheit im Ernstfall, auch wenn sich dieser Alarm zum Glück als keiner herausgestellt hat", sagt Innenminister Christian Pegel.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei waren schnell vor Ort und arbeiteten eng mit den Mitarbeitenden des Hauses zusammen. Das Gebäude konnte nach Abschluss der Überprüfung wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell