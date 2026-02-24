PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Unfall mit verletztem Radfahrer

Dudenhofen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Radfahrer ordnungsgemäß auf dem Radweg der Neustadter Straße in Richtung Speyerer Straße. An der Einmündung der Abfahrt B39 aus Fahrtrichtung Speyer, nahm dem 66-Jährigen ein 38-jähriger LKW-Fahrer die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, infolge dessen stürzte der Radfahrer und verletzte sich dabei. Er musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden und wurde m Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in niedriger, vierstelliger Höhe. Für die Unfallaufnahme musste die Neustadter Straße und die Abfahrt der B39 zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 13:16

    POL-PDLU: Fahrt unter Alkoholeinfluss

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am Montagabend, dem 23.02.2026, wurde der Polizei Schifferstadt gegen 20:00 Uhr ein augenscheinlich betrunkener Radfahrer am Bahnhofsplatz gemeldet, welcher deutliche Schlangenlinien fahren würde. Der 42-jährige konnte durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Er schwankte erheblich und hatte Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten. Ein Atemalkoholtest war aufgrund der ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:16

    POL-PDLU: Anlagebetrug

    Schifferstadt (ots) - Am Montagmorgen des 23.02.2026 meldete ein 75-jähriger einen Betrug zu seinem Nachteil. Er hatte sich zuvor im Internet über Anlagemöglichkeiten informiert und war hier auf eine Anlagemöglichkeit für Kryptowährungen gestoßen. Der Herr investierte etwas Geld und wurde kurze Zeit darauf von einer unbekannten Person kontaktiert. Diese leitete ihn an, auf seinem Handy eine App für einen Fernzugriff zu installieren, worüber die Person schließlich ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 08:08

    POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Diebstahl von E-Scooter

    Bobenheim-Roxheim (ots) - In der Zeit von 20.02.2026, gegen 15.00 Uhr, bis 21.0202206, gegen 12.00 Uhr, wurde am Bahnhofsplatz ein schwarzer E-Scooter entwendet. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren