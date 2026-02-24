Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Unfall mit verletztem Radfahrer

Dudenhofen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Radfahrer ordnungsgemäß auf dem Radweg der Neustadter Straße in Richtung Speyerer Straße. An der Einmündung der Abfahrt B39 aus Fahrtrichtung Speyer, nahm dem 66-Jährigen ein 38-jähriger LKW-Fahrer die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, infolge dessen stürzte der Radfahrer und verletzte sich dabei. Er musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden und wurde m Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in niedriger, vierstelliger Höhe. Für die Unfallaufnahme musste die Neustadter Straße und die Abfahrt der B39 zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell