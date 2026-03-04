Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel besucht Greifswalder Hospiz

Schwerin (ots)

Landesinnenminister Christian Pegel besucht am Freitag das Greifswalder Hospiz, das der Trägerschaft der Universitätsmedizin Greifswald unterliegt, und besichtigt dort die neue Küche der Einrichtung. Diese konnte durch die Spenden am Greifswalder Benefiztag, der im vergangenen Jahr zum zweiten Mal stattfand, finanziert werden. Der Minister hatte die Schirmherrschaft für die am 1. Mai stattgefundene Veranstaltung inne.

Termin: Freitag, 6. März 2026, 13.30 Uhr

Ort: Greifswalder Hospiz, Ellernholzstrasse 1-2, 17489 Greifswald

Insgesamt sind am 2. Greifswalder Benefiztag 18.000 Euro für das Greifswalder Hospiz und die Stiftung Deutsche Krebshilfe zusammengekommen.

