PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel besucht Greifswalder Hospiz

Schwerin (ots)

Landesinnenminister Christian Pegel besucht am Freitag das Greifswalder Hospiz, das der Trägerschaft der Universitätsmedizin Greifswald unterliegt, und besichtigt dort die neue Küche der Einrichtung. Diese konnte durch die Spenden am Greifswalder Benefiztag, der im vergangenen Jahr zum zweiten Mal stattfand, finanziert werden. Der Minister hatte die Schirmherrschaft für die am 1. Mai stattgefundene Veranstaltung inne.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 6. März 2026, 13.30 Uhr

Ort: Greifswalder Hospiz, Ellernholzstrasse 1-2, 17489 Greifswald

Insgesamt sind am 2. Greifswalder Benefiztag 18.000 Euro für das Greifswalder Hospiz und die Stiftung Deutsche Krebshilfe zusammengekommen.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 09:05

    IM-MV: Neues Personalvertretungsgesetz stärkt Beteiligung und Mitbestimmung

    Schwerin (ots) - Das Kabinett hat den Gesetzentwurf zur umfassenden Novellierung des Personalvertretungsgesetzes beschlossen. Nach mehr als 30 Jahren soll das seit 1993 geltende Gesetz grundlegend modernisiert und an aktuelle rechtliche, gesellschaftliche und arbeitsorganisatorische Entwicklungen angepasst werden. "Mit der Novellierung des Personalvertretungsgesetzes ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:33

    IM-MV: Innenminister Christian Pegel zum heutigen Polizeieinsatz in Wismar

    Schwerin (ots) - Innenminister Christian Pegel zeigte sich betroffen über den heutigen Polizeieinsatz in Wismar, bei dem ein Polizeibeamter und mehrere Passanten teils schwere Verletzungen erlitten haben sollen. "Der Vorfall erschüttert mich zutiefst. Unsere Polizeibeamtinnen und -beamten leisten tagtäglich einen anspruchsvollen Dienst unter oftmals ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren