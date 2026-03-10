PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichenschild entwendet - Fahrzeug entwendet

Fulda (ots)

Kennzeichenschild entwendet

Fulda. Am Freitag (06.03.), zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr, entwendeten Unbekannte das vordere Kennzeichenschild "FD-LB 2004" von einem Ford Ranger. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Dalbergstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeug entwendet

Fulda. Zwischen Freitag (06.03.), 16 Uhr, und Montag (09.03.), 9 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Volkswagen T5 mit dem litauischen Kennzeichen "LSM 978". Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Gerbergasse abgestellt. Eine äußerliche Besonderheit ist ein Aufkleber auf der Heckscheibe mit dem Schriftlaut "Bodenverlegung aller Art, Schleifen, Versiegeln, Ölen, Reparatur". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

