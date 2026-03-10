Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda

Osthessen (ots)

HEF

Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer

Bad Hersfeld. Am Montag (09.03.), gegen 19.35 Uhr, befuhr eine 51-jährige Renault-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Eichhofstraße aus der Hainstraße kommend in Richtung Nachtigallenstraße. Ein 30-jähriger Radfahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Strecke auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung, aber auf der gleichen Straßenseite. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog die 51-Jährige nach rechts in den Abteiweg ein und kollidierte dabei mit dem Radfahrer. Dieser wurde leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 350 Euro.

Verkehrsunfallflucht auf Rast- und Tankanlage

Bad Hersfeld. Am Montag (09.03.), gegen 19.30 Uhr, parkte ein 35-jähriger Sattelzug-Fahrer aus Polen neben einen bislang unbekannten Sattelzug auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage in der Rudolf-Diesel-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte der unbekannte Fahrer beim Ausfahren aus der Parklücke den Sattelzug des 35-jährigen an der rechten Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder www.polizei.hessen.de

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Verkehrsinsel

Bebra. Am Montag (09.03), gegen 11.10 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Überfahrt von der B 83 zur B 27 in Richtung Eschwege aus Richtung Bebra-Mitte kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und fuhr über eine begrünte Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Bei dem Zusammenstoß verlor der unbekannte Fahrer das vordere Kennzeichen (ungarische Länderkennung) sowie ein Teil des linken Kotflügels. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes

Rotenburg. Am Montag (09.03.), gegen 7.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach derzeitigen Erkenntnissen beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Nürnberger Straße einen Hyundai-Kombi eines 84-jährigen aus Rotenburg im Bereich des Hecks. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Rotenburg)

FD

Verkehrsunfallflucht beim Rangieren

Hilders. Am Montag (09.03.), im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 16 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand parkender VW-T-Roc in der Straße "Battentor" nach derzeitigen Erkenntnissen von einem unbekannten Fahrzeug touchiert, wodurch die linke Fahrzeugseite des VW beschädigt worden ist. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt bitte an die Polizeistation Hilders unter der Rufnummer 06681/96120, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Hilders)

