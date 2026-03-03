LPI-J: Lkw beschmiert
Weimar / Weimarer Land (ots)
Unbekannte haben in den vergangenen Tagen den Auflieger eines Lkw mit den Farben Schwarz und lila beschmiert. Das Fahrzeug befand sich in der Weimarer Innenstadt. Die Farben wurden mutmaßlich mit Filzstiften aufgebracht und waren nicht lesbar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
