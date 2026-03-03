Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Böschung in Brand geraten

Saale-Holzland (ots)

Über die Feuerwehr erhielt die Polizei gestern Nachmittag die Information über einen Flächenbrand an einem Feldweg in der Nähe der Landstraße 1070 bei Schkölen. Insgesamt waren ca. 30 Quadratmeter in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren von Wetzdorf, Schkölen und Camburg brachten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten ihn löschen. Zur Brandursache gibt es bisher keinerlei Hinweise. Zu einer Gefährdung Dritter kam es nicht.

