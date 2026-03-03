PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffitischmierereien in Schule

Saale-Holzland (ots)

Ein 48-Jähriger Mitarbeiter einer Schule in Eisenberg meldete mehrere Graffiti in der Turnhalle. Unbekannte hatten mit schwarzer Farbe die Wände im Sanitärbereich verunstaltet. Polizeibeamte nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bisher nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

