LPI-J: Graffitischmierereien in Schule
Saale-Holzland (ots)
Ein 48-Jähriger Mitarbeiter einer Schule in Eisenberg meldete mehrere Graffiti in der Turnhalle. Unbekannte hatten mit schwarzer Farbe die Wände im Sanitärbereich verunstaltet. Polizeibeamte nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bisher nicht.
