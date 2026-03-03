PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien an Jugendzentrum

Jena (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Jugendzentrum mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Personen verschafften sich dazu Zutritt auf das Grundstück und brachten dann an der Hausfassade zwei offenbar politisch motivierte Graffiti an. Diese hatten einen verfassungsfeindlichen Hintergrund. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und die Entfernung der Schmierereien veranlasst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

