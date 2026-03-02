Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitigkeit an Tankstelle

Weimar / Weimarer Land (ots)

Ein 38-jähriger PKW-Fahrer befuhr Sonntagnachmittag das Gelände einer Tankstelle und stellte sich hinter einen im Bereich der Tanksäulen abgestellten PKW. An dem PKW befanden sich zwei männliche Personen, die ihren Tankvorgang offensichtlich bereits beendet hatten. Nach kurzer Wartezeit wollte der 38-Jährige seine Fahrt fortsetzten, konnte aufgrund des abgestellten PKW jedoch nicht vorbeifahren. Da die beiden Männer keine Anstalten machten loszufahren, hupte der 38-Jährige, um auf sich aufmerksam zu machen. Dies missfiel dem Beifahrer des abgestellten PKW. Er begab sich zum hinter ihm stehenden PKW, griff durch das geöffnete Fenster und schlug den 38-jährigen. Anschließend entfernten sich der unbekannte Täter sowie der Fahrer des PKW in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde zur Klärung weiterer Tatumstände eingeleitet.

