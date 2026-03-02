LPI-J: Brandgefährlich

Saale-Holzland (ots) - Ein polizeibekannter 40-jähriger Mann, suchte Sonntagnachmittag die Anschrift eines 40-jährigen Mannes in Eisenberg auf. Auf der Suche nach seiner Freundin, trat der Täter die Tür des Mannes ein. An der Tür entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Ohne seine Freundin gefunden zu haben, verließ er den Ereignisort. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr