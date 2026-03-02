LPI-J: Brandgefährlich
Saale-Holzland (ots)
In St. Gangloff kam es Samstagabend zu einer fahrlässigen Körperverletzung mit schweren Folgen. Ein 15-Jähriger hantierte unachtsam mit in Benzin getränkten Tüchern und warf diese in eine Feuerschale. Eine dabei entstandene Verpuffung griff auf einen neben der Schale stehenden 15-Jährigen über und verursachte Verbrennungen, die in einer Spezialklinik behandelt werden mussten.
