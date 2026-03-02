PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Moped entwendet

Jena (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Zentrum von Jena ein Moped. Der 38-jährige Halter stellte dieses über Nacht auf einem öffentlichen Stellplatz ab und sicherte es zusätzlich mit einem Lenkradschloss. Sonntagmorgen stellte er den Diebstahl fest und informierte die Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
