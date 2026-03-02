LPI-J: Moped entwendet
Jena (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Zentrum von Jena ein Moped. Der 38-jährige Halter stellte dieses über Nacht auf einem öffentlichen Stellplatz ab und sicherte es zusätzlich mit einem Lenkradschloss. Sonntagmorgen stellte er den Diebstahl fest und informierte die Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.
