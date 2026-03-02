PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hotelzimmer verwüstet

Jena (ots)

Eine Meldung über eine Dame, die ein Hotelzimmer verwüstet erreichte die Polizei in Jena am Sonntagnachmittag. Die hinzugerufenen Beamten konnten vor Ort Verwüstungen mit einem Schadenwert von ca. 10000 Euro feststellen. Eine im Umkreis festgestellte und für den Schaden verantwortliche 29-jährige Person befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde einer ärztlichen Versorgung zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 12:00

    LPI-J: Erneuter Zeugenaufruf nach Raub im Paradiespark

    Jena (ots) - Die Polizei sucht weiterhin Zeugen von einem Vorfall vom 06.11.2025 in den Abendstunden gegen 20:00 Uhr im Paradiespark Jena. Mehrere Jugendliche/Heranwachsende sollen an eine Person herangetreten sein, die einen Pullover mit dem Aufdruck "Division Thüringen" trug. Die Täter unterstellten damit vermutlich eine rechte Gesinnung und haben es der Person daher unter Anwendung von Gewalt abgenommen. Es ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 09:33

    LPI-J: Kurz unaufmerksam

    Zöllnitz (ots) - Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit führte am Samstag gegen 10 Uhr zu einem folgenreichen Verkehrsunfall. Zu dieser Zeit fuhren drei Fahrzeuge hintereinander die Landstraße zwischen Zöllnitz und Laasdorf, wobei der Vorderste in einen Feldweg einbiegen wollte. Der Nachfolgende bemerkte dies rechtzeitig und verzögerte seinen Pkw ausreichend. Der Dritte Fahrzeugführer erkannte die Situation jedoch nicht und fuhr auf. Während an den Pkw ein ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 09:30

    LPI-J: Rucksack stehen gelassen

    Stadtroda (ots) - Bereits am Mittwoch ließ eine 20-jährige ihren Rucksack in der morgendlichen Hektik am Bahnhof in Stadtroda stehen. Die junge Frau bestieg gegen 07:30 Uhr den Zug und vergaß schlichtweg einen Teil ihres Gepäcks am Bahnsteig. Anhand von Zeugenaussagen scheint der Rucksack einem Radfahrer aufgefallen zu sein, der nach dem Eigentümer rief, jedoch die bereits abgefahrene Frau nicht mehr erreichen konnte. Die Polizei Saale-Holzland bittet um sachdienliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren