LPI-J: Hotelzimmer verwüstet
Jena (ots)
Eine Meldung über eine Dame, die ein Hotelzimmer verwüstet erreichte die Polizei in Jena am Sonntagnachmittag. Die hinzugerufenen Beamten konnten vor Ort Verwüstungen mit einem Schadenwert von ca. 10000 Euro feststellen. Eine im Umkreis festgestellte und für den Schaden verantwortliche 29-jährige Person befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde einer ärztlichen Versorgung zugeführt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell