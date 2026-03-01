LPI-J: Kurz unaufmerksam
Zöllnitz (ots)
Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit führte am Samstag gegen 10 Uhr zu einem folgenreichen Verkehrsunfall. Zu dieser Zeit fuhren drei Fahrzeuge hintereinander die Landstraße zwischen Zöllnitz und Laasdorf, wobei der Vorderste in einen Feldweg einbiegen wollte. Der Nachfolgende bemerkte dies rechtzeitig und verzögerte seinen Pkw ausreichend. Der Dritte Fahrzeugführer erkannte die Situation jedoch nicht und fuhr auf. Während an den Pkw ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro, verletzte sich ein Mitfahrer des zweiten Fahrzeugs leicht.
