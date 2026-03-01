Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rucksack stehen gelassen

Bereits am Mittwoch ließ eine 20-jährige ihren Rucksack in der morgendlichen Hektik am Bahnhof in Stadtroda stehen. Die junge Frau bestieg gegen 07:30 Uhr den Zug und vergaß schlichtweg einen Teil ihres Gepäcks am Bahnsteig. Anhand von Zeugenaussagen scheint der Rucksack einem Radfahrer aufgefallen zu sein, der nach dem Eigentümer rief, jedoch die bereits abgefahrene Frau nicht mehr erreichen konnte. Die Polizei Saale-Holzland bittet um sachdienliche Hinweise zum Verbleib des braunen Rucksacks, in welchem sich persönliche Gegenstände der Dame befanden. Zudem wird der Radfahrer gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361574356210 zu melden.

