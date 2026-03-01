Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 64-jähriger Skoda-Fahrer die B85 aus Troistedt kommend in Richtung Bad Berka. Hinter ihm fuhr eine 62-jährige Skoda-Fahrerin, deren Fahrzeug mit zwei weiteren Personen besetzt war. Ca. 100m nach dem Ortsausgang Troistedt setzte die 62-Jährige zum Überholen an und scherte dazu auf die freie Gegenfahrbahn aus. Der 64-Jährige bog im selben Moment nach links in einen Feldweg ein und übersah dabei die von hinten kommende 62-Jährige. Es kam zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Dadurch geriet der Pkw der 62-Jährigen frontal in die Leitplanke. Die Fahrerin wurde leicht, eine 69-jährige Insassin schwer verletzt. Eine 93-jährige Insassin sowie die beiden Insassen im Pkw des 64-Jährigen blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 13.000 Euro, an der Leitplanke in Höhe von 1000 Euro. Es waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und mehrere Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Die Straße war während der Unfallaufnahme vollgesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell