Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 64-jähriger Skoda-Fahrer die B85 aus Troistedt kommend in Richtung Bad Berka. Hinter ihm fuhr eine 62-jährige Skoda-Fahrerin, deren Fahrzeug mit zwei weiteren Personen besetzt war. Ca. 100m nach dem Ortsausgang Troistedt setzte die 62-Jährige zum Überholen an und scherte dazu auf die freie Gegenfahrbahn aus. Der 64-Jährige bog im selben Moment nach links in einen Feldweg ein und übersah dabei die von hinten kommende 62-Jährige. Es kam zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Dadurch geriet der Pkw der 62-Jährigen frontal in die Leitplanke. Die Fahrerin wurde leicht, eine 69-jährige Insassin schwer verletzt. Eine 93-jährige Insassin sowie die beiden Insassen im Pkw des 64-Jährigen blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 13.000 Euro, an der Leitplanke in Höhe von 1000 Euro. Es waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und mehrere Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Die Straße war während der Unfallaufnahme vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 01.03.2026 – 09:12

    LPI-J: Mehrere Verstöße bei E-Scooter-Fahrer

    Weimar (ots) - Am Freitagnachmittag kontrollierten die Beamten in der Ettersburger Straße einen 23-Jährigen, welcher mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der Drogentest verlief positiv. In seinen mitgeführten Sachen konnten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die entsprechenden Anzeigen gefertigt. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 09:12

    LPI-J: Mehrere Keller aufgebrochen

    Weimar (ots) - Unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zu Samstag im Gretelweg widerrechtlich in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Dort hebelten sie fünf Kellerabteile auf und durchsuchten das Innere. Aus einem der Abteile wurden Modellfahrzeuge im Wert von 100 Euro entwendet. Der Gesamtschaden an den Türen beträgt 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 09:11

    LPI-J: Baum in Brand gesetzt

    Weimar (ots) - Am späten Freitagnachmittag warfen unbekannte Täter in der Hämeenlinnaer Straße in Weimar-Nord ein brennbares Mittel in ein Astloch des Stammes einer Linde. Dies hatte zur Folge, dass sich der Stamm im Inneren entzündete und ein Brandherd entstand. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Weimar gelöscht. Gefahr für Gebäude und angrenzenden Baumbewuchs bestand nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
