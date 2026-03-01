PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mutter und Tochter mit Quad verunfallt

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Quad die Otto-Schott-Straße aus der Kromsdorfer Straße kommend. An Bord war ebenfalls ein 9-jähriges Kind. Die Fahrzeugführerin verlor die Kontrolle über das Gefährt und fuhr gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Zaun. Das Kind trug im Gegensatz zur Fahrerin keinen Helm und wurde schwer verletzt. Die 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden im Klinikum behandelt. Am Zaun und Quad entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

