Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflüchtiger gesucht

Waldeck (ots)

Am Freitag gegen 11:10 Uhr kam es auf der Straße zwischen Thalbürgel und Waldeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw mit ihren Außenspiegeln kollidierten. Während ein Fahrzeugführer wendete und an die Unfallstelle zurückkehrte, fuhr der Unfallgegner weiter. Anhand aufgefundener Fahrzeugteile konnte bislang ermittelt werden, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen roten "VW UP!" handeln müsste. Zudem kann von einem Baujahr zwischen den Jahren 2012 - 2015 ausgegangen werden. Hinweise auf relevante Fahrzeuge, bei denen der linke Außenspiegel fehlt, nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 0361574356210 entgegen

