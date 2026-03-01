PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflüchtiger gesucht

Waldeck (ots)

Am Freitag gegen 11:10 Uhr kam es auf der Straße zwischen Thalbürgel und Waldeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw mit ihren Außenspiegeln kollidierten. Während ein Fahrzeugführer wendete und an die Unfallstelle zurückkehrte, fuhr der Unfallgegner weiter. Anhand aufgefundener Fahrzeugteile konnte bislang ermittelt werden, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen roten "VW UP!" handeln müsste. Zudem kann von einem Baujahr zwischen den Jahren 2012 - 2015 ausgegangen werden. Hinweise auf relevante Fahrzeuge, bei denen der linke Außenspiegel fehlt, nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 0361574356210 entgegen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 09:26

    LPI-J: Mutter und Tochter mit Quad verunfallt

    Weimar (ots) - Am Samstagnachmittag befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Quad die Otto-Schott-Straße aus der Kromsdorfer Straße kommend. An Bord war ebenfalls ein 9-jähriges Kind. Die Fahrzeugführerin verlor die Kontrolle über das Gefährt und fuhr gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Zaun. Das Kind trug im Gegensatz zur Fahrerin keinen Helm und wurde schwer verletzt. Die 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen. ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 09:25

    LPI-J: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

    Weimar (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr ein 64-jähriger Skoda-Fahrer die B85 aus Troistedt kommend in Richtung Bad Berka. Hinter ihm fuhr eine 62-jährige Skoda-Fahrerin, deren Fahrzeug mit zwei weiteren Personen besetzt war. Ca. 100m nach dem Ortsausgang Troistedt setzte die 62-Jährige zum Überholen an und scherte dazu auf die freie Gegenfahrbahn aus. Der 64-Jährige bog im selben Moment nach links in einen Feldweg ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 09:12

    LPI-J: Mehrere Verstöße bei E-Scooter-Fahrer

    Weimar (ots) - Am Freitagnachmittag kontrollierten die Beamten in der Ettersburger Straße einen 23-Jährigen, welcher mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der Drogentest verlief positiv. In seinen mitgeführten Sachen konnten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die entsprechenden Anzeigen gefertigt. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren