LPI-J: Mehrere Verstöße bei E-Scooter-Fahrer

Weimar (ots) - Am späten Freitagnachmittag warfen unbekannte Täter in der Hämeenlinnaer Straße in Weimar-Nord ein brennbares Mittel in ein Astloch des Stammes einer Linde. Dies hatte zur Folge, dass sich der Stamm im Inneren entzündete und ein Brandherd entstand. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Weimar gelöscht. Gefahr für Gebäude und angrenzenden Baumbewuchs bestand nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr