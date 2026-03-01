LPI-J: Mehrere Verstöße bei E-Scooter-Fahrer
Weimar (ots)
Am Freitagnachmittag kontrollierten die Beamten in der Ettersburger Straße einen 23-Jährigen, welcher mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der Drogentest verlief positiv. In seinen mitgeführten Sachen konnten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell