Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneuter Zeugenaufruf nach Raub im Paradiespark

Jena (ots)

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen von einem Vorfall vom 06.11.2025 in den Abendstunden gegen 20:00 Uhr im Paradiespark Jena. Mehrere Jugendliche/Heranwachsende sollen an eine Person herangetreten sein, die einen Pullover mit dem Aufdruck "Division Thüringen" trug. Die Täter unterstellten damit vermutlich eine rechte Gesinnung und haben es der Person daher unter Anwendung von Gewalt abgenommen. Es existieren Anhaltspunkte, dass die Täter Angehörige der Ultra-Fan-Szene des hiesigen Fußballvereins sind. Ein politisches Motiv der Tat kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Jena wendet sich an die Bevölkerung mit der Bitte, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei Jena mit Nennung des Aktenzeichens 0307279/2025 unter 03641/81-0 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

