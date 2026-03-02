LPI-J: Tür eingetreten

Jena (ots) - Ein 45-jähriger Kanufahrer beabsichtigte, nach seiner Kanutour, an einer Anlegestelle in Göschwitz zu halten. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich auf Höhe der Anlegestelle ein 44-jähriger Angler, welcher mit dem Kanufahrer in Streit geriet. Er wollte diesen am Anlegen hindern. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zog er eine sog. Zwille und beschoss den Kanufahrer mit Stahlkugeln. Die hinzugezogene ...

mehr