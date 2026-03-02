LPI-J: Garage Aufgebrochen
Saale-Holzland (ots)
Ein Anwohner aus Zöllnitz meldete der Polizei Sonntagmorgen einen Einbruch in seine Garage. Die sich in einem Garagenkomplex befindliche Garage wurde durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter mit einem Beutegut von ca. 3000 Euro in unbekannte Richtung. An dem Garagentor entstand ein Sachschaden von über 500 Euro.
