Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lebensbedrohlich verletzt

Weimar / Weimarer Land (ots)

Ein Motorradfahrer befuhr Sonntagnachmittag gegen 17:30 Uhr die B85 aus Richtung Buttelstedt in Richtung Weimar. In einer Linkskurve verlor der 45-jährige Fahrer, wahrscheinlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf Höhe des Ortseingangs Daasdorf von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Kradfahrer und kam auf einem Radweg zum Liegen. Er zog sich durch den Aufprall lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden eingeleitet.

Zeugenaufruf:

Wenn sie den Unfallhergang oder die Fahrweise des Motorradfahrers beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, melden sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens: VU/0052158/2026 unter folgender Rufnummer: 03643 / 81-0 oder per E-Mail an: PI.Weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizei Weimar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 02.03.2026 – 13:25

    LPI-J: Brandgefährlich

    Saale-Holzland (ots) - In St. Gangloff kam es Samstagabend zu einer fahrlässigen Körperverletzung mit schweren Folgen. Ein 15-Jähriger hantierte unachtsam mit in Benzin getränkten Tüchern und warf diese in eine Feuerschale. Eine dabei entstandene Verpuffung griff auf einen neben der Schale stehenden 15-Jährigen über und verursachte Verbrennungen, die in einer Spezialklinik behandelt werden mussten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:25

    LPI-J: Garage Aufgebrochen

    Saale-Holzland (ots) - Ein Anwohner aus Zöllnitz meldete der Polizei Sonntagmorgen einen Einbruch in seine Garage. Die sich in einem Garagenkomplex befindliche Garage wurde durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter mit einem Beutegut von ca. 3000 Euro in unbekannte Richtung. An dem Garagentor entstand ein Sachschaden von über 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:25

    LPI-J: Tür eingetreten

    Saale-Holzland (ots) - Ein polizeibekannter 40-jähriger Mann, suchte Sonntagnachmittag die Anschrift eines 40-jährigen Mannes in Eisenberg auf. Auf der Suche nach seiner Freundin, trat der Täter die Tür des Mannes ein. An der Tür entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Ohne seine Freundin gefunden zu haben, verließ er den Ereignisort. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
