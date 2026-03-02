Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lebensbedrohlich verletzt

Weimar / Weimarer Land (ots)

Ein Motorradfahrer befuhr Sonntagnachmittag gegen 17:30 Uhr die B85 aus Richtung Buttelstedt in Richtung Weimar. In einer Linkskurve verlor der 45-jährige Fahrer, wahrscheinlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf Höhe des Ortseingangs Daasdorf von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Kradfahrer und kam auf einem Radweg zum Liegen. Er zog sich durch den Aufprall lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden eingeleitet.

Zeugenaufruf:

Wenn sie den Unfallhergang oder die Fahrweise des Motorradfahrers beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, melden sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens: VU/0052158/2026 unter folgender Rufnummer: 03643 / 81-0 oder per E-Mail an: PI.Weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizei Weimar.

