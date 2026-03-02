PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Nach Kollision: Telefonmast abgebaut

Weimar / Weimarer Land (ots)

Eine 18-jährige PKW-Fahrerin befuhr Sonntagnachmittag die Magdalaer Straße in Mellingen. In der Folge kam sie scheinbar aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telefonmast. Der Mast wurde durch den Aufprall beschädigt und musste aus Sicherheitsgründen durch die hinzugerufene Feuerwehr abgebaut werden. Die Fahrerin des PKW verletzte sich durch den Aufprall leicht und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

