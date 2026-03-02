LPI-J: Nach Kollision: Telefonmast abgebaut

Weimar / Weimarer Land (ots) - Ein Motorradfahrer befuhr Sonntagnachmittag gegen 17:30 Uhr die B85 aus Richtung Buttelstedt in Richtung Weimar. In einer Linkskurve verlor der 45-jährige Fahrer, wahrscheinlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf Höhe des Ortseingangs Daasdorf von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Kradfahrer und kam auf einem Radweg zum Liegen. Er zog sich durch den Aufprall lebensbedrohliche ...

mehr