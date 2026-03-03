PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeieinsatz Jena West

Jena (ots)

Über den Rettungsdienst erreichte die Polizei Jena am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr die Nachricht über einen Mann in einer psychischen Ausnahmesituation in Jena West. Ein 24-Jähriger drohte sich aus einem Fenster zu stürzen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten unterstützten die Rettungskräfte bei der Absicherung der Einsatzstelle. Es wurden Spezialkräfte und eine Verhandlungsgruppe hinzugezogen, um die Person aus der Gefahrensituation zu retten. Über Gespräche konnten die Beamten nach und nach den Mann beruhigen. Er wurde anschließend in seiner Wohnung gesichert. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Bei dem Einsatz wurden keinerlei Personen verletzt. Der Einsatz war gegen 20:30 Uhr beendet.

Wenn Sie selbst von suizidalen Gedanken betroffen sind oder sich Sorgen um jemanden machen, holen Sie sich bitte Hilfe und sprechen Sie mit einer vertrauten Person oder einer professionellen Beratungsstelle. In akuten Krisen wenden Sie sich an den Notruf oder eine Krisenhotline unter 0361 / 346 21 55.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren