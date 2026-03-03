Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall auf der Stadtrodaer Straße

Jena (ots)

Auf der Stadtrodaer Straße fuhr am Montagmorgen ein 61-Jähriger hinter mehreren anderen Autofahrenden. Eines der vorderen Fahrzeuge musste verkehrsbedingt das Fahrzeug stoppen. Der direkt vor dem 61-Jährigen befindliche 22-Jährige blieb noch rechtzeitig stehen. Doch der Mann konnte einen Zusammenprall nicht mehr vermeiden. Er fuhr auf die 22-Jährige auf und schob ihr Fahrzeug gegen einen noch davor befindlichen 55-Jährigen. Es entstand unfallbedingter Sachschaden an den drei Fahrzeugen. Alle Unfallbeteiligten wurden für medizinische Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht. Es handelte sich offenbar um leichte Verletzungen.

