LPI-J: Auffahrunfall auf der Stadtrodaer Straße
Jena (ots)
Auf der Stadtrodaer Straße fuhr am Montagmorgen ein 61-Jähriger hinter mehreren anderen Autofahrenden. Eines der vorderen Fahrzeuge musste verkehrsbedingt das Fahrzeug stoppen. Der direkt vor dem 61-Jährigen befindliche 22-Jährige blieb noch rechtzeitig stehen. Doch der Mann konnte einen Zusammenprall nicht mehr vermeiden. Er fuhr auf die 22-Jährige auf und schob ihr Fahrzeug gegen einen noch davor befindlichen 55-Jährigen. Es entstand unfallbedingter Sachschaden an den drei Fahrzeugen. Alle Unfallbeteiligten wurden für medizinische Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht. Es handelte sich offenbar um leichte Verletzungen.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell