LPI-J: Flasche verfehlt Bauarbeiter
Saale-Holzland (ots)
Ein 24-Jähriger lief am Montagnachmittag aus einem Geschäft in Eisenberg heraus. Dabei traf er auf drei Bauarbeiter und fühlte sich von diesen provoziert. Er griff nach einer Bierflasche und warf diese in Richtung der Arbeiter. Die Flasche verfehlte glücklicherweise die Männer, jedoch traf die Flasche zwei Autos und beschädigte diese. Gegen den jungen Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.
