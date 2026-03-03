Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überfall auf Jugendlichen

Weimar / Weimarer Land (ots)

Ein 14-Jähriger war in Weimar auf Klassenfahrt. Er befand sich in der Stadt und trug ein T-Shirt mit Bezug zu einem Fußballverein aus einem anderen Bundesland. Am Nachmittag wurde er durch unbekannte Personen angesprochen und aufgefordert, das T-Shirt herauszugeben. Da er Angst hatte, körperlich angegriffen zu werden, übergab er das T-Shirt. Die Täter die mutmaßlich aus dem Milieu von Fußballfans stammten entfernten sich dann vom Tatort. Die Polizei Weimar hat eine Anzeige aufgenommen.

