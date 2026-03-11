PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Betriebsgebäude und Diebstahl von PKW - Diebstahl aus Geldbörse - Brand einer Gartenhütte

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Betriebsgebäude und Diebstahl von PKW

Wildeck. In Obersuhl, Lindigstraße, hebelten Unbekannte im Zeitraum von Montag (09.03.), 19 Uhr, bis Dienstag (10.03.), 8 Uhr, die Zugangstür einer Lagerhalle auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Betriebsgebäude. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Arbeitsmaschinen sowie Fahrzeugschlüssel. Zum Abtransport des Diebesgutes bedienten sich die dreisten Täter eines firmeneigenen weißen VW Transporters T7 mit dem amtlichen Kennzeichen 'HEF-KY 99'. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Im gleichen Zeitraum wurde versucht, die Eingangstür einer benachbarten Praxis gewaltsam aufzuhebeln. Durch den Versuch entstand an der Tür ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise zu den beiden Taten bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Geldbörse

Bad Hersfeld. Am Montag (09.03.),im Zeitraum zwischen 9.30 Uhr und 14 Uhr, ließ ein 64-jähriger Kunde in der Benno-Schilde-Straße seine Geldbörse im Bereich der Kasse liegen. Aus dem Geldbeutel wurden von unbekannten Tätern eine Bankkarte sowie Bargeld entwendet. Mit der Bankkarte wurden zu einem späteren Zeitpunkt Abbuchungen vorgenommen. Es entstand ein Gesamtschaden von 210 Euro.

Ihre Polizei rät:

   - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie 
     Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den
     Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm
   - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: 
     Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher 
     nach der Beute.
   - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten 
     Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand einer Gartenhütte

Bebra. In der Heidaustraße brannte am Dienstag (10.03.), gegen 17.20 Uhr, eine Gartenhütte in einem Schrebergarten. Durch den Brand entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kriminalpolizei in Hersfeld-Rotenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der derzeitigen Ermittlungen. Personen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Heidaustraße gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 10:59

    POL-OH: Versuchter Einbruch - Diebstahl aus Pkw

    Fulda (ots) - Versuchter Einbruch Fulda. Zwischen Samstag (07.03.), 18.25 Uhr, und Montag (09.03.), 9.55 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Sportgeschäft in der Bahnhofstraße. Anschließend betraten sie die Verkaufsräumlichkeiten und ein angrenzendes Büro auf der Suche nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließen sie die Tatörtlichkeit ohne Diebesgut. Es entstand ein ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 15:36

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda

    Osthessen (ots) - HEF Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer Bad Hersfeld. Am Montag (09.03.), gegen 19.35 Uhr, befuhr eine 51-jährige Renault-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Eichhofstraße aus der Hainstraße kommend in Richtung Nachtigallenstraße. Ein 30-jähriger Radfahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Strecke auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung, aber auf ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:32

    POL-OH: Sachbeschädigung an KFZ - Diebstahl von Geldbörse aus Supermarkt

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Veröffentlicht Sachbeschädigung an KFZ Bad Hersfeld. In der Nacht von Sonntag (08.03.), 22 Uhr, auf Montag (09.03.), 11.30 Uhr, beschädigten Unbekannte großflächig die linke Fahrzeugseite eines in der Wippershainer Straße im Ortsteil Hohe Luft abgestellten schwarzen Dacia Duster. Durch das Zerkratzen entstand ein Sachschaden von rund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren