Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Betriebsgebäude und Diebstahl von PKW - Diebstahl aus Geldbörse - Brand einer Gartenhütte

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Betriebsgebäude und Diebstahl von PKW

Wildeck. In Obersuhl, Lindigstraße, hebelten Unbekannte im Zeitraum von Montag (09.03.), 19 Uhr, bis Dienstag (10.03.), 8 Uhr, die Zugangstür einer Lagerhalle auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Betriebsgebäude. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Arbeitsmaschinen sowie Fahrzeugschlüssel. Zum Abtransport des Diebesgutes bedienten sich die dreisten Täter eines firmeneigenen weißen VW Transporters T7 mit dem amtlichen Kennzeichen 'HEF-KY 99'. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Im gleichen Zeitraum wurde versucht, die Eingangstür einer benachbarten Praxis gewaltsam aufzuhebeln. Durch den Versuch entstand an der Tür ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise zu den beiden Taten bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Geldbörse

Bad Hersfeld. Am Montag (09.03.),im Zeitraum zwischen 9.30 Uhr und 14 Uhr, ließ ein 64-jähriger Kunde in der Benno-Schilde-Straße seine Geldbörse im Bereich der Kasse liegen. Aus dem Geldbeutel wurden von unbekannten Tätern eine Bankkarte sowie Bargeld entwendet. Mit der Bankkarte wurden zu einem späteren Zeitpunkt Abbuchungen vorgenommen. Es entstand ein Gesamtschaden von 210 Euro.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand einer Gartenhütte

Bebra. In der Heidaustraße brannte am Dienstag (10.03.), gegen 17.20 Uhr, eine Gartenhütte in einem Schrebergarten. Durch den Brand entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kriminalpolizei in Hersfeld-Rotenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der derzeitigen Ermittlungen. Personen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Heidaustraße gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell