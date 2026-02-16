Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannte Person legt Gegenstände auf die Gleise

Niederwalgern/Weimar Kreis Marburg Biedenkopf (ots)

Eine oder mehrere unbekannte Personen haben am Freitag (13.2./14:45 Uhr) mehrere Gegenstände, in Niederwalgern (Gemeinde Weimar) auf die Gleise gelegt.

Nach bekannt werden des Vorfalls fuhren die Züge in diesem Bereich auf Sicht.

Der Lokführer einer Hessischen Landesbahn überfuhr mehrere Schottersteine. Der Treibfahrzeugführer einer weitere Hessische Landesbahn stellte ebenfalls Schottersteine auf dem Gleisstrang fest. Er brachte seinen Zug zum Stehen und entfernte daraufhin den Kopf eines Spielplatzschildes und ein Gitter aus dem Gleisbereich.

In der Nähe des Vorfallorts befindet sich ein Spielplatz, dieser war nach Aussage des Lokführers auch besucht.

Durch den Vorfall erhielten 12 Zügen je eine Verspätung von 37 Minuten.

Verletzt wurde niemand.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu den Tätern machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 / 816 160 zu melden.

Hinweise der Bundespolizei:

Werden Steine von Zügen überfahren, zerplatzten diese. Mögliche Splitter werden zu Geschossen und können Personen, die sich in unmittelbarer Nähe aufhalten, erheblich verletzen. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang zudem ausdrücklich vor dem lebensgefährlichen Aufenthalt in den Gleisen. Das Betreten von Bahnanlagen ist für Unbefugte verboten! Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Für eine Strecke von 100 Meter benötigen sie nur zwei Sekunden und haben einen langen Bremsweg.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell