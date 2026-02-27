Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkaufsstand zur Selbstbedienung in Kassebruch (Hagen im Bremischen) entwendet und aufgebrochen - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Kassebruch. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24./25.02.2026) entwendeten bislange unbekannte Täter einen kompletten Verkaufsstand zur Selbstbedienung (kleiner Hofladen) von einem Grundstück in der Straße Am Dorfteich.

Vermutlich wurde der gesamte Stand mit einem Fahrzeug vom Grundstück über die Straße gezogen und später aufgebrochen. Dies müsste eine entsprechende Geräuschkulisse erzeugt haben. Im Inneren wurde die Kasse aufgebrochen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

