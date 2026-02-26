PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW Brand auf der BAB27 (Foto im Anhang)

  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB27. Am gestrigen Mittwoch (25.02.2026) kam es gegen 18:00 Uhr zu einem PKW Brand auf der Abfahrt der Anschlussstelle Debstedt in Fahrtrichtung Cuxhaven. Der PKW VW eines 26-jährigen Bremerhaveners geriet hierbei aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Das Fahrzeug brannte hierbei komplett aus, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der PKW hatte sich zuvor in einer Werktstatt befunden und war auf einer Probefahrt. Die Polizei ermittelt nun, ob fahrlässiges Verhalten von Personen vorliegt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

