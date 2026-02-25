POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall im Bereich Hagen im Bremischen - Drei Personen verletzt, zwei davon schwer (Foto im Anhang)

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall im Bereich Hagen im Bremischen - Drei Personen verletzt, zwei davon schwer

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am gestrigen Dienstagmorgen (24.02.2026) kam es gegen 08:50 Uhr an der Kreuzung der Kreisstraßen 47 und 48 zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 29-jähriger Mann aus Gelsenkirchen war hierbei mit seinem PKW Peugeot auf der Kreisstraße 47 in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs. Hier wollte er als Wartepflichtiger die Kreisstraße 48 kreuzen. Er übersah jedoch den PKW VW eines 34-jährigen Mannes aus Hagen. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge, der VW wurde in den Seitenraum geschleudet und blieb auf der Seite liegen. Der 34-jährige Mann und seine 30-jährige, schwangere Beifahrerin, ebenfalls aus Hagen, mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie kamen mit schweren aber nach derzeitigem Stand nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden hohe Sachschäden von geschätzt mehr als 25.000 Euro.

