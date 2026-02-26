Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall aufgrund eines technischen Defekts in der Wingst - Fahrzeugführerin leicht verletzt (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Wingst. Am gestrigen Mittwoch (25.02.2026) kam es gegen 08:00 Uhr an der Einmündung Bundesstraße 73/Schwimmbadallee in der Wingst zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Frau aus der Wingst wollte hierbei von der B73 kommend in die Schwimmbadallee einbiegen. Augenscheinlich kam es zu einem technischen Defekt an der Lenkung. Sie überfuhr eine Verkehrsinsel und kam anschließend mit ihrem PKW in einem Graben zum Stehen. Durch den Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Am PKW entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 8.000 Euro.

