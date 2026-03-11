PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfallflucht auf dem Pendlerparkplatz- Zeugenaufruf

Bad Hersfeld. Am Dienstag (10.03.) in der Zeit von 5.30 Uhr bis 16.15 Uhr, parkte ein Audi-Fahrer auf dem Pendlerparkplatz an der B62 zwischen Friedewald und Unterneurode. Der graue Audi S3 wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich des hinteren rechten Kotflügels beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Dienstag (10.03.) befuhren eine 57-jährige Citroen-Fahrerin und eine 35-jährige Hyundai-Fahrerin, beide aus Rotenburg, die Kasseler Straße aus Richtung Alheim kommend in Richtung Stadtmitte. Im Bereich der Kasseler Straße wollte die 57-Jährige nach links auf die Zufahrt eines Parkplatzes abbiegen und hielt verkehrsbedingt an. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 35-Jährige auf den Citroen auf. Die 57-Jährige Fahrerin verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. (Polizeistation Rotenburg)

FD

Kradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Hilders. Am Mittwoch (11.03.), gegen 08:20 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Hilderser mit seinem Leichtkraftrad die L3176 von Eckweisbach kommend in Fahrtrichtung Unterbernhards. In einer Linkskurve verlor dieser aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Leichtkraftrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz erlitt der 17-Jährige leichte Verletzungen und wurde mittels eines Rettungswagens in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. (Polizeistation Hilders)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hünfeld. Am Freitag (06.03.) in der Zeit zwischen 07.45 Uhr und 11.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz gegenüber der Konrad-Zuse-Schule geparkten grauen Fiat Punto am vorderen linken Kotflügel, der Fahrertür sowie der vorderen linken Felge. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Hünfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

