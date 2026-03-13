Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Temposünder ertappt

Am Donnerstag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen durch.

Ulm (ots)

Zwischen 23 Uhr und Mitternacht führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Westringtunnel durch. Bei den Messungen konnten drei Autofahrer gestoppt werden, die es besonders eilig hatten. Zwei Autofahrer waren bei erlaubten 50 km/h zwischen 30 und 34 km/h zu schnell. Ein 25-jähriger Raser hatte es mit seinem Mercedes besonders eilig. Er war 83 km/h zu schnell. Darüber hinaus muss noch ermittelt werden, ob dieser überhaupt einen Führerschein hat. Auf ihn kommt ein Bußgeld von mindestens 800 Euro, 3 Monate Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg zu.

