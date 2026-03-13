PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Nicht um den Schaden gekümmert
Von der Unfallstelle entfernte sich am Mittwoch der Verursacher.

Ulm (ots)

Der Hyundai stand zwischen 9.20 Uhr und 9.50 Uhr auf einem Kundenparkplatz im Karpfenweg. Beim Ein- oder Ausparken fuhr ein unbekanntes Auto gegen den geparkten Hyundai. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den verursachten Schaden und fuhr weg. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0467634 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

